عدن.. مشروع محطة مركزية لنقل الركاب ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم تقرير لـ ''هيومن رايتس وواتش'' يكشف مفارقة عجيبة تتعلق بالحوثيين حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة قلق في أمريكا بسبب انفاق الصواريخ الباهظة ضدا اهداف الحوثيين وخطوة قادمة يسعى اليها المشرعون هكذا يستغل الحوثي التعاطف الشعبي مع فلسطين ويخدع المغرر بهم عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق ضد الحوثيين رئيس الصومال يطير إلى مصر في تحركات عاجلة لإجهاض مخطط إثيوبيا مسؤولون يكشفون عن استراتيجية أميركا باليمن هويات قتلى الحرس الثوري بقصف دمشق.. ومفاجأة عن أحدهم
وضع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم حجر الأساس لمشروع انشاء وبناء المحطة المركزية لنقل الركاب المرحلة الأولى، في منطقة العريش بمديرية خور مكسر.
ويقام المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع وتضم مكوناته مبنى للهيئة والجهات المنتدبة لها اضافة إلى 40 مبنى لشركات النقل الدولية ومجموعة من الملحقات الخدمية كاستراحة و فندق ومحطة وقود ومخازن وورش مركزية.
اكد لملس أن المشروع سيسهم في تنظيم عملية النقل الداخلي والخارجي، من خلال ترتيب آليات النقل والمواصلات ومعالجة الازدحام في خطوط السير.
وقدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري فارس شعفل، شرح حول مكونات المشروع وتفاصيله، وخطة الإنجاز وآليات العمل المُتبعة.