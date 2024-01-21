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عدن.. مشروع محطة مركزية لنقل الركاب

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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وضع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم حجر الأساس لمشروع انشاء وبناء المحطة المركزية لنقل الركاب المرحلة الأولى، في منطقة العريش بمديرية خور مكسر. 

ويقام المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع وتضم مكوناته مبنى للهيئة والجهات المنتدبة لها اضافة إلى 40 مبنى لشركات النقل الدولية ومجموعة من الملحقات الخدمية كاستراحة و فندق ومحطة وقود ومخازن وورش مركزية. 

اكد لملس أن المشروع سيسهم في تنظيم عملية النقل الداخلي والخارجي، من خلال ترتيب آليات النقل والمواصلات ومعالجة الازدحام في خطوط السير.

وقدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري فارس شعفل، شرح حول مكونات المشروع وتفاصيله، وخطة الإنجاز وآليات العمل المُتبعة.

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