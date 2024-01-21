حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أرتفع إلى أكثر من 25 ألف قتيل وما يزيد على 62 ألف جريح، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية البرية على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن 25,105 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 62681 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا قتلوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.