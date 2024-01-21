عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق ضد الحوثيين

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تحدث صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بان إدارة بايدن تخطط لعملية عسكرية مستمرة ضد الحوثيين باليمن بعد فشل الضربات في وقف هجماتهم البحرية.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين على ان إدارة بايدن اتفقت الآن مع مسؤولي الدفاع الأمريكيين على الحاجة إلى عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين في غرب اليمن... مشيرةً الى ان البنتاغون لا يتوقع أن تستمر العملية لسنوات مثل الحروب السابقة في العراق أو أفغانستان، لكن لن يكون هناك موعد محدد للانتهاء.