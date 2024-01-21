هويات قتلى الحرس الثوري بقصف دمشق.. ومفاجأة عن أحدهم

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد قصف إسرائيلي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط 10 قتلى، أعلن الحرس الثوري الإيراني أسماء 4 مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا في سوريا من دون الكشف عن رتبهم.

وأكد في بيانه مقتل اميدوار وعلي آقازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي في قصف دمشق.

"العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأميركية" من جهتها، أكدت صحيفة واشنطن بوست أن المسؤول الإيراني الذي قتل بالمزة هو العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأميركية.

إلى هذا، قُتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ونائبه في ضربة إسرائيلية في دمشق، السبت، أودت أيضا بعنصرين من الحرس الثوري، وفق وكالة مهر الإيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيان إن "أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين"، و"عددا من عناصر القوات السورية" قتلوا في العاصمة السورية، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وكالة "مهر" نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه إن "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس قتلوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا". اجتماع قيادات مقربة من إيران وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقل 10 أشخاص في الغارة التي استهدفت مبنى كان يستضيف "اجتماع قيادات مقربة من إيران".

وكان أشار في معلومات أولية إلى مقتل خمسة أشخاص. وذكر المرصد أن هناك مدنيا بين القتلى. تأتي الغارة بعد أربعة أيام على إعلان الحرس الثوري أنه هاجم "مقرا قال إنه يتبع "الموساد" في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ردا على استهداف إسرائيل القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي في دمشق في 25 كانون الأول/ديسمبر