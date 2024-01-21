أفعى البحر ..نظام دفاعي مدمر ورهيب تطوره بريطانيا لإسقاط مسيرات الحوثي

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مع تزايد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر، كشفت بريطانيا أن البحرية الملكية تعتزم تطوير الصواريخ التي استخدمت لإسقاط مسيرات الحوثيين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الحكومة البريطانية، الأحد، أن نظام "أفعى البحر" للدفاع الجوي سيزود بصواريخ أكثر كفاءة تشمل رأسا حربيا جديدا وتحديثا لبرامج الكمبيوتر تمكنها من التغلب على تهديدات الصواريخ الباليستية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

كما أن الصواريخ المطورة ستساعد في حماية المجموعة القتالية التابعة للبحرية البريطانية "كاريير سترايك" وتتيح تعقب واستهداف وتدمير مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على مسافة تتجاوز 70 ميلا.

نقلا عن وسائل الإعلام البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام البريطانية خطة تبلغ قيمتها 405 ملايين جنيه إسترليني وخطة التطوير التي تبلغ قيمتها 405 ملايين جنيه إسترليني والتي ستنفذها شركة "إم.بي.دي.إيه" للأنظمة الصاروخية ستكتمل بحلول عام 2032، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

مشروع مشترك لصناعة الصواريخ وقالت وزارة الدفاع إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة "إم.بي.دي.إيه"، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو".

وقال وزير الدفاع غرانت شابس في البيان: "مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأضاف "كانت (منظومة) سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما".

وأسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية هذا الشهر مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى أنحاء أخرى من المنطقة.

"نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر كفاءة على الإطلاق" وأوضح بيان الحكومة أن التطوير سيجعل من نظام أفعى البحر "نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر كفاءة على الإطلاق الذي يتم تطويره لحساب البحرية الملكية" وسط استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

يذكر أن نظام الدفاع الجوي "أفعى البحر" يمكنه تتبع ما يصل إلى 2000 هدف والتحكم في الوقت ذاته في عدة صواريخ "أسبر" في الجو.

يشار إلى أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ووافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الشهر على قرار يدعو الحوثيين إلى "وقف هجماتهم" في البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضوا مع امتناع أربع دول عن التصويت، منها روسيا والصين