تصعيد حوثي خطير في خمس محافظات والشرعية تطلق تحذيراً وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذرت الحكومة اليمنية، السبت، من التصعيد الحوثي خلال الـ 48 ساعة الماضية، في جبهات القتال بعدد من المحافظات، في ظل الهدنة الأممية التي بدأت منذ ابريل 2022م.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الإعلام معمر الإرياني حذر من التصعيد الخطير والمتواصل للحوثيين خلال 48 ساعة الماضية، في محافظات (تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة)، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والاستحداثات في مواقع تمركز الجماعة في مختلف الجبهات.

وأوضح الإرياني، أن تصعيد الجماعة الميداني، يؤكد استهتارها بجهود ودعوات التهدئة، وعدم اكتراثها بمأساة اليمنيين، ومحاولاتها الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين.

وأشار الإرياني إلى شن جماعة الحوثي هجوما على مواقع الجيش الوطني في وادي حنش بالجبهة الغربية لمدينة تعز، ومهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمة شرق محافظة الجوف حيث حاولت التقدم إلى موقع (الحرباء، وبرق الأثماد، والقذاميل، والفراس) قبل أن تتراجع على وقع تصدي قوات الجيش لها.

ولفت إلى هجمات شنتها الجماعة على مواقع القوات الحكومية بمحافظة شبوة والضالع وحجة.

وتطرق الارياني الى استمرار جماعة الحوثي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين، لحشد المقاتلين وجمع الاموال والتبرعات، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد العسكري وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب.