بسبب حكام مباراة بوركينا فاسو.. الجزائر تحتج رسميا لدى الكاف

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص التحكيم خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار.

واحتج الاتحاد الجزائري اليوم السبت 20 جانفي، على قرارات طاقم التحكيم بقيادة الجنوب إفريقي توم أبونجيلي ، لاسيما في غرفة الفيديو.

وجاء في الشكوى الجزائرية: “لا نفهم سبب تعيين لجنة التحكيم في CAF لـ نفس حكم VAR للمباراة الأولى ، مما يثير تساؤلات مشروعة حول عدم ملاءمة مثل هذا التعيين ، خاصة وأن القرارات المتنازع عليها خلال المباراة لم يلاحظها حكام VAR ، مثل الأخطاء التي ارتكبت على لاعبينا في الدقائق 10′ و 57′.”

وعبّرت المراسلة الجزائري عن أمل منتخب الخضر في تدخل الكاف حتى يكون التحكيم في مستوى أفضل ويرقى إلى مستوى الحدث القاري، وفق ما جاء فيها.

وطالب المنتخب الجزائري بركلتي جزاء خلال مباراته أمام بوركينا فاسو اليوم لفائدة بغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة، لكن غرفة الفيديو بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لم تنادي الحكم الرئيسي للتثبت من اللقطتين.

وتعادلت الجزائر للمباراة الثانية على التوالي في انتظار مواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة.