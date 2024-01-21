مليشيا الحوثي تضع شرطا عجيباً مقابل الإفراج عن القاضي قطران

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية اشترطت شرطا غريبا وعجيبا للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران..

وقال الصحفي مجدي عقبة ان الحوثيين اشترطوا على قطران التوقف عن الكتابة مقابل الافراج عنه..

وأضاف عقبة بالقول :” اعتقلوه بتهمة الشرب واشترطوا أن يتعهد خطيا بالتوقف عن الكتابة لكي يتم الإفراج عنه..

هذا وكان قطران قد اعتقلته جماعة الحوثي بتهمة شرب الخمر في حين يعلم الناس ان سبب الاعتقال هو مطالبة الرجل للجماعة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين.