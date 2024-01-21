مليشيا الحوثي تعتقل مدنيين في عتمة غربي ذمار

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اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال الساعات الماضية، مدنيين اثنين في مديرية عتمة الواقعة غربي محافظة ذمار، ولفقت لهما العديد من التهم الكيدية. وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اعتقلت، الجمعة، مدنيين من أبناء مديرية عتمة بذمار، أثناء ما كانا في طريقهما إلى المديرية قادمين من مدينة ذمار، في زيارة لأقاربهما المتواجدين في إحدى مناطق المديرية.
وبحسب المصادر، فإن المدنيين هما بشير محمد أحمد، وابن عمه ثابت حسان أحمد، واعتقلتهما المليشيات في إحدى نقاط التفتيش عند مداخل عتمة، نتيجة بلاغ مسبق ضدهما من قيادات حوثية.
وأكدت، أن المليشيات وجهت تهماً عدة لهما، منها ما أسمته بالإساءة لمشرفيها ومقاتليها، والتخادم مع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والتحريض ضد قياداتها بالمديرية، وهذه هي التهم التي اعتادت المليشيات الحوثية تلفيقها على كل شخص تعتقله في مناطقها. وسبق أن اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً العديد من المدنيين من أبناء مديرية عتمة بذمار ونقلتهم إلى سجونها، ووجهت لهم العديد من التهم، مثلها مثل أي مناطق يمنية تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية.