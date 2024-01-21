آخر الاخبار

تصعيد حوثي خطير في خمس محافظات والشرعية تطلق تحذيراً وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك بسبب حكام مباراة بوركينا فاسو.. الجزائر تحتج رسميا لدى الكاف مليشيا الحوثي تضع شرطا عجيباً مقابل الإفراج عن القاضي قطران ارتفاع الطلب على الشحن الجوي بسبب هجمات مليشيا الحوثي في البحر الاحمر مليشيا الحوثي تعتقل مدنيين في عتمة غربي ذمار تجهيزات لحرب  جديدة ينفذها “تحالف الازدهار” ضد مليشيا الحوثي مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أطفالنا يتعرّضون لاستهداف الاحتلال وإرهابه نحو 25 ألف شهيد.. تحذيرات من كارثة إنسانية تهدّد الغزاويين حماس: تصريحات بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد “وهم” السودان يجمّد عضويته في “إيغاد” لهذا السبب

تجهيزات لحرب  جديدة ينفذها “تحالف الازدهار” ضد مليشيا الحوثي

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 404

كشفت معلومات لخبير عسكري أن التحالف الدولي يستخدم حربا جديدة ضد مواقع المليشيات الحوثية التابعة لإيران .

وقال الخبير العسكري اللواء أحمد الفيفي إن “تحالف حارس الازدهار، يجرّب أجهزة حساسة وحرب إلكترونية على الحوثي لتحييد قدراته الجوية”. وشكلت الولايات المتحدة في ال 18 ديسمبر الماضي، قوة دولية متعددة الجنسيات تحت مسمى “تحالف حارس الإزدهار” بذريعة ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وشنت مع بريطانيا عشرات الغارات الجوية والبحرية خلال الشهر الجاري، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين الذين زعموا أنها كانت غير مؤثرة واستمروا باستهداف الممرات الملاحية والسفن التجارية المارة من خلالها.

إقراء أيضاً
تصعيد حوثي خطير في خمس محافظات والشرعية تطلق تحذيراً وتطالب المجتمع الدولي بالتحر
مليشيا الحوثي تضع شرطا عجيباً مقابل الإفراج عن القاضي قطران
مليشيا الحوثي تعتقل مدنيين في عتمة غربي ذمار
نحو 25 ألف شهيد.. تحذيرات من كارثة إنسانية تهدّد الغزاويين
اليمن يجدد إدانته لجرائم إسرائيل في غزة ويرفض أعمال القرصنة في البحر الأحمر
الكشف عن غرفة عمليات يديرها الحرس الثوري في توجّه هجمات الحوثيين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول