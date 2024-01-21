تجهيزات لحرب  جديدة ينفذها “تحالف الازدهار” ضد مليشيا الحوثي

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كشفت معلومات لخبير عسكري أن التحالف الدولي يستخدم حربا جديدة ضد مواقع المليشيات الحوثية التابعة لإيران .
وقال الخبير العسكري اللواء أحمد الفيفي إن “تحالف حارس الازدهار، يجرّب أجهزة حساسة وحرب إلكترونية على الحوثي لتحييد قدراته الجوية”. وشكلت الولايات المتحدة في ال 18 ديسمبر الماضي، قوة دولية متعددة الجنسيات تحت مسمى “تحالف حارس الإزدهار” بذريعة ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.
وشنت مع بريطانيا عشرات الغارات الجوية والبحرية خلال الشهر الجاري، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين الذين زعموا أنها كانت غير مؤثرة واستمروا باستهداف الممرات الملاحية والسفن التجارية المارة من خلالها.