نحو 25 ألف شهيد.. تحذيرات من كارثة إنسانية تهدّد الغزاويين

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 24927 شهيدا و62388 مصابا. ويأتي بيان وزارة الصحة بغزة الذي نشرته على منصة تيلغرام، مع وصول العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع يومه الـ106.

وأضاف البيان أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 165 شهيدا وإصابة 280 فلسطينيّا. وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ القصف العشوائي حال دون انتشال الضحايا من تحت الركام وفي الطرقات، مؤكّدة أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

واليوم السبت، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها التجمّعات السكنية وملاجئ النازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

وقصفت القوّات الإسرائيليّة جنوب قطاع غزة، خصوصا منطقة خان يونس التي باتت البؤرة الجديدة للقتال البرّي والغارات الجوّية، بعدما تركّزت المرحلة الأولى من الحرب في شمال القطاع.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، جدّدت منظمات أممية والعاملة في مجال الغوث الإنسانية تحذيراتها من كارثة إنسانية تهدّد حياة السكان في غزة

وحذّرت منظمات أممية، أمس الجمعة، من أنّ الأطفال “يولدون في الجحيم” في غزة، وأنّه من المحتمل أن يموت العديد من الأطفال الآخرين نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها في القطاع.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن تسجيل نحو 20 ألف ولادة منذ بدء القصف الإسرائيلي واسع النطاق بقطاع غزة في 7 أكتوبر.

من جانبها، أسفت منظّمة الصحة العالميّة لـ”ظروف الحياة غير الإنسانيّة” في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى كلّ شيء، بما في ذلك الاتّصالات.

وكان المتخصّص في طبّ الحرب إنريكو فالابيرتا -عاد من مهمّة استغرقت أسابيع عدّة لصالح منظّمة أطبّاء بلا حدود- أكّد تقارير المنظمات، قائلا: “اليوم في غزّة كلّ شيء تقريبا مُدمّر، وما لم يُدَمَّر بات مكتظّا.. العمل جارٍ بالحدّ الأدنى من الأدوية لضمان عدم نفادها”.