حماس: تصريحات بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد “وهم”

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رفضت حماس، السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفة إياها بـ”الوهم”.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إنّ “بيع الوهم لا ينطلي على شعبنا”. وأضاف الرشق- في بيان نُشر على تيليغرام أنّ “بايدن شريك في حرب الإبادة لا يُنتظر منه خير” .
وتابع الرشق: “بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى، سننتزع دولتنا التي سنعيش فيها أحرارا”.
والجمعة، قال جون كيربي (المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي) إنّ “جو بايدن ما زال يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته”.
وكانت واشنطن دعت الاحتلال إلى الحدّ من استهداف المدنيين، مكرّرة دعمها إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف عزت الرشق: “هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم”.
وتابع: “تذكّروا أنّ الحديث الأمريكي قبل مئة يوم، كان عن غزة ما بعد حماس، وصار اليوم عن إسرائيل ما بعد نتنياهو”.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أنّ المقاومة ترفض مصطلح حل الدولتين.
وقال: “شعبنا يطلب التحرّر والتخلّص من الاحتلال والاستقلال وإنشاء دولة فلسطينية”. وأوضح مشعل أنّ “حدود 67 تمثّل 21% عمليا خُمس دولة فلسطين، فلذلك لا يمكن القبول بهذا الأمر”.
وزاد مشعل: “حقّنا في فلسطين لا تراجع عنه من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش”.