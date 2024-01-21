السودان يجمّد عضويته في “إيغاد” لهذا السبب

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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جمّدت السودان، السبت، عضويتها بالهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد). وأبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رئيس جيبوتي ورئيس الإيغاد إسماعيل عمر غيله بقرار تجميد العضوية. قرار التجميد.

وقالت الخرطوم إن القرار جاء نتيجة تجاهل إيغاد قرارها بوقف انخراطها وتجميد تعاملها معها في أيّ موضوعات تخصّها. وتقول السودان إنّ هذا الأمر لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عُقدت بأوغندا يوم الخميس.

وشارك في قمة الإيغاد كلّ من رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وكرّرت الإيغاد في القمة دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار “. والثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية السودانية تجميد التعامل مع الإيغاد على خلفية دعوة حمدان دقلو إلى حضور القمة في أوغندا. “الإيغاد”..

انحياز ويتهم السودان، إيغاد، بإضفاء الشرعية على “ميليشيا” دقلو من خلال دعوته إلى اجتماع يحضره رؤساء الدول والحكومات.

كما يتّهمها بالتحيّز والسعي إلى التدخّل في شأنه الداخلي. وتقول تقارير إنّ البرهان يبدي استياءً من دور دقلو الدبلوماسي المتزايد. كما أشارت إلى إنّ عزلة قائد الجيش (البرهان) دبلوماسيا ستتعزّز، مع خسارة قواته ميدانيا أمام قوات الدعم السريع.

واتهم عبد الفتاح البرهان الزعماء الأفارقة بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في حق السودانيين. وتتزامن اتّهامات البرهان مع تقرير أممي كشف عن جرائم عرقية ارتكبتها قوات الدعم السريع بمساعدة الإمارات.

وأوضح التقرير، أنّ ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور العام الماضي. وأكّد مراقبون دوليون أنّ الاتّهامات بأنّ الإمارات قدّمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع، “ذات مصداقية”.

ووفق منظمة أكليد، أودت الحرب في السودان بأكثر من 13 ألف قتيل، وتؤكد الأمم المتحدة أن الصراع في السودان تسبّب في نزوح نحو 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.