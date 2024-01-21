سرايا القدس توقع آليات للاحتلال بكمين هندسي محكم بعبوات شديدة الانفجار

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 216

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بلاغ عسكري مقتضب عن إيقاع عدد من الآليات العسكرية للعدو شرق غزة في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار.

وجاء في البيان: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك شرق غزة يؤكدون إيقاع عدد من الآليات العسكرية للعدو في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح".

وكانت سرايا القدس قد نشرت في وقت سابق اليوم السبت مشاهد لعملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة"،

وقالت في بيان منفصل أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شمال مخيم النصيرات".

وأشارت إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، وشرق وجنوب مدينة خانيونس.