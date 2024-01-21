الأردن يحثّ أمريكا على الضغط لإنهاء “مذبحة” غزة

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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دعا الأردن الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى إلى استخدام نفوذها لدى الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء “المذبحة” المستمرة في غزة.

وانتقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، منتقدا رفضه الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار.

وقال الخصاونة، أمس الجمعة، إنّ القصف “يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية”، مضيفا: “توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار”.

وزاد: “القوى الرئيسية لا تتحمّل مسؤولية معنوية فحسب، بل أيضا التزاما في سياق الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، بأن تأتي وتخبر الحكومة الإسرائيلية الحالية أنّه هذا يجب أن يتوقّف”.

وتابع المسؤول الأردني، خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد: “القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأمريكيين ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير في عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة”.

في الأسابيع الأخيرة، دعت الولايات المتحدة -الحليف الرئيسي للكيان والداعم الأساسي له في حربه على غزة- الاحتلال الإسرائيلي إلى خفض عدد الضحايا المدنيّين في عمليّاته، وكرّرت دعمها إقامة دولة فلسطينيّة.

وتؤكّد تقارير أمريكية أنّ دعوة البيت الأبيض إلى إحياء فكرة الدولتين عزّز الخلاف بين واشنطن وحكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو.

وكان نتنياهو صرّح الخميس بأنّ الكيان “يجب أن يضمن السيطرة الأمنيّة على كلّ الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”، قائلا إنّه أوضح ذلك “للأصدقاء الأميركيّين”.