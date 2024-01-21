اليمن يجدد إدانته لجرائم إسرائيل في غزة ويرفض أعمال القرصنة في البحر الأحمر الكشف عن غرفة عمليات يديرها الحرس الثوري في توجّه هجمات الحوثيين الحكومة الشرعية تحذر من استمرار التصعيد الحوثي في جبهات القتال نتنياهو يكذّب “سي أن أن”: لم أبلغ بايدن بإمكانية إقامة دولة فلسطيني كبير مفاوضي الحوثيين يتحدث عن تواصل إيجابي مع السعودية مصادر إقليمية ومصدران إيرانيان يفضحون المليشيات.. كشفت عن من يساعدونها في توجيه هجماتها بالبحر الأحمر إيران تقود المعركة في باب المندب والبحر الأحمر بالسلاح والخبراء والمعلومات ومليشيا الحوثي تتبنى مسؤولية تلك العمليات وتتوعد بالتصعيد القضاء الحوثي يتسبب بمقتل أب ونجله في ريمة مليشيا الحوثي تقصف بقذائف المدفعية قرى في مريس الضالع مصادر رئاسية تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لكسر الحوثيين ومصادر عسكرية رفيعة تحرير الحديدة اصبح احتياجا وليس خيارا
كشفت وكالة رويترز عن تواجد قادة ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية يقدمون استشارات وتوجيهات للحوثيين في اليمن للحرب بنحو البحر الاحمر.
ونقلت رويترز عن 4 مصادر إقليمية ومصدرين إيرانيين أن قادة من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية موجودون في اليمن للمساعدة في توجيه هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر والإشراف عليها.
وذكرت المصادر الإقليمية الأربعة أن إيران، التي سلحت ودربت ومولت الحوثيين، كثفت إمداداتها من الأسلحة للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة بعد أن هاجمت حماس المدعومة من إيران إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأضافت المصادر أن طهران قدمت طائرات مسيرة متطورة وصواريخ كروز مضادة للسفن وصواريخ باليستية يمكنها إصابة أهدافها بدقة وصواريخ متوسطة المدى للحوثيين الذين بدأوا استهداف السفن التجارية في نوفمبر فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت جميع المصادر إن قادة ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني يقدمون أيضا دعما من الخبرة والبيانات والمعلومات الاستخباراتية لتحديد أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يوميا تتجه إلى إسرائيل وتشكل أهدافا للحوثيين الذين صنفتهم واشنطن على قوائم الإرهاب..