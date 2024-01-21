كبير مفاوضي الحوثيين يتحدث عن تواصل إيجابي مع السعودية

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث باسمهم محمد عبد السلام، إن جماعتة الانقلابية على تواصل إيجابي مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن مشروع الهدنة في اليمن لا يزال مستمراً، مؤكداً أنهم سيواصلون الجهود في هذا الاتجاه.

وتأتي تصريحات عبد السلام، في ظل مخاوف من تأثير التصعيد بالبحر الأحمر، وإعادة واشنطن إدراج جماعته في قائمة الإرهاب، على ملف السلام في اليمن.

ووصف موقف دول المنطقة التي دعت إلى الاستقرار ورفضت التصعيد، بأنه موقف إيجابي ويدعم عدم توسع الصراع في المنطقة.