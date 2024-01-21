اليمن يجدد إدانته لجرائم إسرائيل في غزة ويرفض أعمال القرصنة في البحر الأحمر الكشف عن غرفة عمليات يديرها الحرس الثوري في توجّه هجمات الحوثيين الحكومة الشرعية تحذر من استمرار التصعيد الحوثي في جبهات القتال نتنياهو يكذّب “سي أن أن”: لم أبلغ بايدن بإمكانية إقامة دولة فلسطيني كبير مفاوضي الحوثيين يتحدث عن تواصل إيجابي مع السعودية مصادر إقليمية ومصدران إيرانيان يفضحون المليشيات.. كشفت عن من يساعدونها في توجيه هجماتها بالبحر الأحمر إيران تقود المعركة في باب المندب والبحر الأحمر بالسلاح والخبراء والمعلومات ومليشيا الحوثي تتبنى مسؤولية تلك العمليات وتتوعد بالتصعيد القضاء الحوثي يتسبب بمقتل أب ونجله في ريمة مليشيا الحوثي تقصف بقذائف المدفعية قرى في مريس الضالع مصادر رئاسية تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لكسر الحوثيين ومصادر عسكرية رفيعة تحرير الحديدة اصبح احتياجا وليس خيارا
قال كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث باسمهم محمد عبد السلام، إن جماعتة الانقلابية على تواصل إيجابي مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن مشروع الهدنة في اليمن لا يزال مستمراً، مؤكداً أنهم سيواصلون الجهود في هذا الاتجاه.
وتأتي تصريحات عبد السلام، في ظل مخاوف من تأثير التصعيد بالبحر الأحمر، وإعادة واشنطن إدراج جماعته في قائمة الإرهاب، على ملف السلام في اليمن.
ووصف موقف دول المنطقة التي دعت إلى الاستقرار ورفضت التصعيد، بأنه موقف إيجابي ويدعم عدم توسع الصراع في المنطقة.