إيران تقود المعركة في باب المندب والبحر الأحمر بالسلاح والخبراء والمعلومات ومليشيا الحوثي تتبنى مسؤولية تلك العمليات وتتوعد بالتصعيد القضاء الحوثي يتسبب بمقتل أب ونجله في ريمة مليشيا الحوثي تقصف بقذائف المدفعية قرى في مريس الضالع مصادر رئاسية تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لكسر الحوثيين ومصادر عسكرية رفيعة تحرير الحديدة اصبح احتياجا وليس خيارا صحيفة عبرية تكشف عن 4 شروط لحركة حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. مجندات الجيش الإسرائيلي.. عالم خاص .. الزواج الشكلي ودارسة التوراة. ..أفضل طرق الهروب تفاصيل كارثية عن زلزال اليابان المدمر لأكثر من 31.5 ألف منزل أول دولة غربية عظمى تعلن توقفها عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الجزائر في مواجهة نارية و صعبة أمام بوركينا فاسو.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة ضربات استباقية اكثر عدوانية.. خطة غربية جديدة لردع الحوثيين واشارة الى خطورة الموقف
إيران تقود المعركة في باب
كشفت مصادر إقليمية وإيرانية، ان طهران قدمت للحوثيين منذ بدايات طوفان الأقصى دعما عسكريا كبيرا تمثل في تقديم مسيرات متطورة وصواريخ مضادة للسفن وأخرى دقيقة.
كما أضافت المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز إن قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن لتوجيه هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر ان "طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة".
هذا الدعم الإيراني الكبير بالسلاح والخبراء للمليشيات الحوثية في اليمن جعل الأخيرة تهدد برفع وتيرة التصعيد في البحرين الأحمر والبحر العربي، من خلال استهداف السفن بالأسلحة النوعية.
وهو ما جعل زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي يفاخر في اخر خطاب له موجه للإدارة الأمريكية قوله انهم استهدفوا احد السفن في البحر الأحمر بسلاح نوعي جديد. .
مراقبون رأوا في ذلك الدعم الايراني بالسلاح والخبراء والمعلومات يؤكد ان ايران هي من تقوم بشن تلك الاعتداءات و تيبقى مسؤولية المليشيات الحوثية هو اعلان مسؤوليتها عن تلك الهجمات فقط .