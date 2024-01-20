إيران تقود المعركة في باب المندب والبحر الأحمر بالسلاح والخبراء والمعلومات ومليشيا الحوثي تتبنى مسؤولية تلك العمليات وتتوعد بالتصعيد

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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إيران تقود المعركة في باب

كشفت مصادر إقليمية وإيرانية، ان طهران قدمت للحوثيين منذ بدايات طوفان الأقصى دعما عسكريا كبيرا تمثل في تقديم مسيرات متطورة وصواريخ مضادة للسفن وأخرى دقيقة.

كما أضافت المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز إن قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن لتوجيه هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.

وأضافت المصادر ان "طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة".

هذا الدعم الإيراني الكبير بالسلاح والخبراء للمليشيات الحوثية في اليمن جعل الأخيرة تهدد برفع وتيرة التصعيد في البحرين الأحمر والبحر العربي، من خلال استهداف السفن بالأسلحة النوعية.

وهو ما جعل زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي يفاخر في اخر خطاب له موجه للإدارة الأمريكية قوله انهم استهدفوا احد السفن في البحر الأحمر بسلاح نوعي جديد. .

مراقبون رأوا في ذلك الدعم الايراني بالسلاح والخبراء والمعلومات يؤكد ان ايران هي من تقوم بشن تلك الاعتداءات و تيبقى مسؤولية المليشيات الحوثية هو اعلان مسؤوليتها عن تلك الهجمات فقط .