القضاء الحوثي يتسبب بمقتل أب ونجله في ريمة

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قتل مواطنين اثنين صباح اليوم السبت في مديرية السلفية محافظة ريمة بسبب خلاف على ارض..
وقال مصدر محلي أن المواطن علي عبدالله محمد قائد القرضي اقدم على قتل المواطنين محمد عبده سعد القرضي وولده احمد محمد عبده سعد القرضي بسبب خلاف على ارض في معهد المسجدين وسط السلفية ريمة كانت متنازع عليها.
وأضاف المصدر أن الأرض تم بيعها من أسرة ياسين الهتاري للمجني عليهم ببصيرة ليست صحيحة بينما الأرض مملوكة في الأصل للجاني..
وأكد المصدر أن القضاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي لم يفصل في القضية ما تسبب في توسع الخلاف وأدى إلى أقدام الجاني لقتل المجني عليهم عمدا في وضح النهار…