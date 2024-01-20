القضاء الحوثي يتسبب بمقتل أب ونجله في ريمة مليشيا الحوثي تقصف بقذائف المدفعية قرى في مريس الضالع مصادر رئاسية تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لكسر الحوثيين ومصادر عسكرية رفيعة تحرير الحديدة اصبح احتياجا وليس خيارا صحيفة عبرية تكشف عن 4 شروط لحركة حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. مجندات الجيش الإسرائيلي.. عالم خاص .. الزواج الشكلي ودارسة التوراة. ..أفضل طرق الهروب تفاصيل كارثية عن زلزال اليابان المدمر لأكثر من 31.5 ألف منزل أول دولة غربية عظمى تعلن توقفها عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الجزائر في مواجهة نارية و صعبة أمام بوركينا فاسو.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة ضربات استباقية اكثر عدوانية.. خطة غربية جديدة لردع الحوثيين واشارة الى خطورة الموقف شكوك حول طبعية الاصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح وكم سيغيب عن الملاعب
قصفت مليشيا الحوثي الارهابية ظهر اليوم السبت بقذائف المدفعية قرى في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في منطقة خارم، جنوب مديرية دمت، شنت قصف مدفعي على قرية الجروف، بمنطقة مريس.
وذكرت أن إحدى القذائف سقطت على منزل المواطن أحمد راشد، ما أدى إلى أضرار مادية في منزله وسيارته.
وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفها بقذائف المدفعية والطيران المسير على منازل المواطنين في قرى مريس وقرية مرخزة غرب مديرية قعطبة