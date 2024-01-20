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مليشيا الحوثي تقصف بقذائف المدفعية قرى في مريس الضالع

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات
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قصفت مليشيا الحوثي الارهابية ظهر اليوم السبت بقذائف المدفعية قرى في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في منطقة خارم، جنوب مديرية دمت، شنت قصف مدفعي على قرية الجروف، بمنطقة مريس.

وذكرت أن إحدى القذائف سقطت على منزل المواطن أحمد راشد، ما أدى إلى أضرار مادية في منزله وسيارته.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفها بقذائف المدفعية والطيران المسير على منازل المواطنين في قرى مريس وقرية مرخزة غرب مديرية قعطبة

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