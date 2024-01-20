مصادر رئاسية تتحدث عن غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لكسر الحوثيين ومصادر عسكرية رفيعة تحرير الحديدة اصبح احتياجا وليس خيارا

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر سعودية عن حديث لرئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي شدد فيه على ضرورة انشاء غرفة عمليات مشتركة لمواجهة المليشيات الحوثية، خاصة وكل تشكيلات القوات المسلحة اليمنية مجمعه على كسر الحوثيين عسكريا، لكن المصادر السعودية لم تفصح هل ذلك الحديث هو مقترح تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى قيادة التحالف ام ان الحديث جاء في سياق لقائه مع جهات سعودية التقى بها لكنه يأتي في سياق استعدادات يمنية.

حيث نقل الإعلامي السعودي البارز "عبدالله أل هنيلة " عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي حديثه عن اهمية غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات اليمنية وبدون استثناء لمواجهة الحوثيين وكسر الميلشيا عسكريا.

وأكد الإعلامي السعودي في منشور له على منصبة " أكس " – رصدها مأرب برس- ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبر التوجهات الوشيكة للقيادة الشرعية في التعامل مع تصاعد تهديدات الحوثيين وعملياتهم السافرة الموجهة ضد سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية بالقول أن "الجميع مصرون على كسر الحوثيين عسكرياً إن لم يستجيبوا لدعوات السلام المنشود وانه سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لجميع تشكيلات القوات اليمنية وبدون استثناء".

من جهة أخرى اكدت مصادر عسكرية رفيعة لـ"مأرب برس" انه تم رفع مستوى التأهب في كافة تشكيلات الجيش الوطني والقوات المشتركة المتمركزة في الساحل الغربي معتبرا أن شن عملية عسكرية موسعة لكسر الحوثيين واستعادة السيطرة على محافظة الحديدة اصبح يمثل " احتياجا " اكثر منه " خيارا " .

ولفتت المصادر الى أن تحرير محافظة الحديدة بات ضرورة لانهاء صلف ميلشيا الحوثي التي جلبت الدمار والخراب لليمن ودفعت قوات أجنبية الى شن هجمات وتوجيه ضربات عسكرية على مدن يمنية وهو ما سيتصاعد في حال لم يتم فرض الحسم العسكري وانهاء سيطرة الميلشيا على الحديدة .