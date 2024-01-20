تفاصيل كارثية عن زلزال اليابان المدمر لأكثر من 31.5 ألف منزل

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أفادت وكالة "كيودو" بأن عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشاكاوا وسط اليابان في 1 يناير الجاري، تجاوز 31.5 ألف منزل.
وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية أن أكبر عدد من المنازل المتضررة، سجّل في التجمعين السكنيين ناناو ونوتو، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمنازل المدمرة 31.67 ألف. أما بمدينة واجيما، حيث تم الإبلاغ عن "أضرار متعددة" في السابق، فتضررت فيها 870 منزلا بدرجات مختلفة.
ووقع زلزال بلغت قوته نحو 7.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة شبه جزيرة نوتو لمحافظة إيشيكاوا وسط اليابان في 1 يناير 2024.
وأسفر الزلزال عن مصرع 232 شخصا وإصابة 1061 آخرين، ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين، و13.9 ألف شخص يعيشون في 359 مركز للإيواء