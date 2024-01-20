الجزائر في مواجهة نارية و صعبة أمام بوركينا فاسو.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة ضربات استباقية اكثر عدوانية.. خطة غربية جديدة لردع الحوثيين واشارة الى خطورة الموقف شكوك حول طبعية الاصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح وكم سيغيب عن الملاعب مقتل 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني في قصف اسرائيلي على دمشق ''الأسماء'' نتائج كارثية وشيكة على اليمنيين بسبب التصعيد في البحر الأحمر وهذا ما سيحدث اذا استمرت هجمات الحوثيين الكشف عن الطريقة التي ينقل بها الحوثيون الصواريخ لشن هجمات في البحر الأحمر مزيد من سفن الحبوب تعلن تحويل مسارها بعيدا عن البحر الأحمر شركة شحن كبرى تعلن تحويل مسارها لتجنب هجمات البحر الأحمر مالا يخطر في البال…. عروسان من غزة يحتفيان بزفافهما رغم القصف والحصار الكشف عن مقترح إسرائيلي في تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تبحث الولايات المتحدة وبريطانيا على ما يبدو، تكثيف الحملة العسكرية ضد الجماعة، من دون أن يتسبب ذلك في توسيع دائرة الحرب، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
وقال تقرير الوكالة أن الخطة الغربية ستركز على استهداف الإمدادات الإيرانية، وشن ضربات استباقية "أكثر عدوانية".
واعتبر أن المقترحات الغربية الجديد ربما تمثل تصعيداً في ظل استمرار جهود التحالف الساعي لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر.
كذلك لفت التقرير إلى خطورة الموقف، خصوصا أن الاقتراحات الغربية تضمن مواجهة الحوثي بعنف أكبر.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الجمعة، أن بلاده شنت هجمات ناجحة على ثلاثة مواقع صواريخ حوثية كانت بصدد الاطلاق وتشكل خطرا وشيكاً.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
يشار إلى أنه ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.
فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.
ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، ثم جددها لاحقا.