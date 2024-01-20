مقتل 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني في قصف اسرائيلي على دمشق ''الأسماء''

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الحرس الثوري الإيراني أسماء 4 مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا في سوريا دون الكشف عن رتبهم.

وأكد في بيانه مقتل اميدوار وعلي آقازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي في قصف دمشق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج حاج صادق أوميد زاده ونائبه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن 5 قنلى حتى الآن وفق المرصد السوري.

بينما أفادت رويتز بأن حصيلة القتلى 4 من الحرس الثوري الايراني بينهم مسؤول في وحدة المعلومات التابعة له.

في حين أكدت وكالة مهر مقتل اثنين من كبار المستشارين الايرانيين في القصف.

فبعد أن تمكنت إسرائيل قبل 3 أسابيع من اغتيال أحد أهم القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي أحد أهم قياديي المؤسسة العسكرية الإيرانية، وثاني أعلى رتبة عسكرية في الفيلق تُقتل خارج إيران، بعد قاسم سليماني، وجهت إسرائيل ضربة كبيرة لطهران باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا العميد حاج صادق أوميد زاده ونائبه غلام الحاج محرم.

وهدد مسؤولون إيرانيون مرارا وتكرارا بأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا لن تمر من دون رد، بما في ذلك وزير الخارجية الإيراني، الذي دان الهجوم الجوي الإسرائيلي على مطار حلب الدولي في سوريا في 30 أغسطس من هذا العام، وقال إنه سيتم الرد على هذه الإجراءات.