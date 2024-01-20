بوتين يطير إلى دولة عربية للمشاركة في حدث مهم.. التفاصيل

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أنه يجري الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل مهم للغاية يجري في مصر قريباً.

وقال إن بوتين سيشارك في حفل فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تشيدها روسيا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لذلك.

كما قال إن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمحطة التي تعد إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، مضيفا أن المصيدة عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

إنشاء محطة للطاقة النووية

وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في 19 نوفمبر من العام 2015، اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار.

وفي بداية يناير الجاري، أعلن أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في مصر، وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية، معربا عن تطلعه للمضي نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الحالي 2024.

مصيدة قلب المفاعل مصيدة قلب المفاعل مصيدة قلب المفاعل يشار إلى أن مصيدة قلب المفاعل تلتقط في حال وقوع حادث قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء، وتمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة المحطات النووية تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة بالمفاعل، تزامنا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر.

وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام