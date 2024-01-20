رونالدو يحصد 3 جوائز .. ويطلق تصريحات مثيرة

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على 3 من جوائز "غلوب سوكر" الفردية خلال الحفل الذي استضافته مدينة دبي الإماراتية، الجمعة. واستضافت مدينة دبي جوائز الأفضل في العالم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، وعدد كبير من النجوم العالميين.

وحصل رونالدو على 3 جوائز بعد نيله أعلى نسبة تصويت من الجماهير للجوائز الثلاث، هي: أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب لعام 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعب حسب تصويت الجمهور.

في الوقت نفسه، فاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى، والإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب، كما شهدت تكريم نجوم مانشستر سيتي بطل الخماسية التاريخية الموسم الماضي.

وقال رونالدو تعليقا على الفوز بالجوائز: "فخر كبير لي أن أحصل على 3 جوائز اليوم، أشكر جميع اللاعبين وأعضاء الفريق والجماهير على جعلي أفضل دائما".

وأطلق رونالدو تصريحات مثيرة، قائلا؛ إن الدوري السعودي أقوى من دوريات أوروبية كبيرة، منها الدوري الفرنسي، متوقعا أن يكون "دوري روشن" من ضمن أقوى 3 دوريات على مستوى العالم مستقبلا.

وكشف رونالدو عن معاناة عائلته في التعامل معه بسبب تركيزه على كرة القدم فقط، قائلا: "أنا أعلم أنني في بعض الأحيان أكون مملا بالنسبة لعائلتي، لكن هذا عملي، لذا أشكرهم على وقوفهم معي".

وأجاب رونالدو على أسئلة الصحفيين، ومنها رأيه بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي احتفل مؤخرا على طريقة "الدون" حينما سجل لريال مدريد في شباك برشلونة.

وقال معلقا على فينيسيوس: "فينيسيوس جونيور يمتلك موهبة رائعة، هو يجعلني سعيدا"، وأضاف ساخرا: "لكن يجب أن أعلمه بعض الحركات".

وحول ما إن كان سيعتزل قريبا، علما أنه اقترب من بلوغ الـ39 عاما، قال رونالدو ساخرا "أنا لا أعلم متى سأتوقف عن لعب كرة القدم، أظن بأنه الأمر قريب، ربما بعد 10 سنوات أخرى