إيران ترد على قرار إدانة جامعة الدول العربية لقصف أربيل

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الجمعة، عن أسف ورفض بلاده لبيان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي ندد بالهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وفي بيان نشرته صفحة الجامعة العربية الرسمية عبر فيسبوك، أدان أبو الغيط الهجوم الإيراني الذي وقع في 15 يناير/ كانون الثاني 2024، وأدى إلى وفاة عدد من المدنيين، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

وفي أول رد رسمي على البيان، أكد ناصر كنعاني أن الهجوم الإيراني جاء ردا على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من عناصر تابعة للاحتلال الإسرائيلي في أربيل بالعراق، والتي تشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني وللمواطنين الإيرانيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة الإيرانية تلتزم بمبدأ احترام وحدة أراضي العراق وسيادته، وتتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها بين البلدين العام الماضي.

وأضاف كنعاني أن العلاقات بين إيران والعراق تظل قائمة وشاملة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الجامعة العربية إجراءات سياسية وحقوقية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية. يُذكر أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الجامعة العربية اعتمدت قرارا يدين القصف الإيراني على أربيل.

وقصفت إيران منزل التاجر الكردي "بيشرو دزيي" صاحب مشروع "إمباير" المعروف في مدينة أربيل، بـ 5 صواريخ باليستية، قائلة إنه مقر للموساد. لكن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة العراقية للتأكد من صحة المزاعم الإيرانية، أكدت أن المنزل مدني، فيما رفع العراق شكوى ضد إيران في مجلس الأمن الدولي ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان إحاطة يوم الثلاثاء المقبل حول قصف أربيل