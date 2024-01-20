بلجيكا تعلن المشاركة في مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، يوم الجمعة، إن بلادها ستشارك في المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر «لحماية مصالح البلجيكيين والحفاظ على مصالح مواطنينا».

وأضافت لحبيب، في حسابها على منصة «إكس»، أن «الأمن البحري مهم لنا جميعاً»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد مهمة عسكرية لحماية حرية الملاحة على طول الممر الملاحي المهم المؤدي إلى قناة السويس التي تربط أوروبا بآسيا، رداً على استمرار جماعة «الحوثي» اليمنية في مهاجمة السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة «الحوثي»، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية