بلجيكا تعلن المشاركة في مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر الشجرة والطوفان” رؤى تشكيلية ساحرة عن الوجع الفلسطيني الغائر بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي
قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، يوم الجمعة، إن بلادها ستشارك في المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر «لحماية مصالح البلجيكيين والحفاظ على مصالح مواطنينا».
وأضافت لحبيب، في حسابها على منصة «إكس»، أن «الأمن البحري مهم لنا جميعاً»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد مهمة عسكرية لحماية حرية الملاحة على طول الممر الملاحي المهم المؤدي إلى قناة السويس التي تربط أوروبا بآسيا، رداً على استمرار جماعة «الحوثي» اليمنية في مهاجمة السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة «الحوثي»، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية