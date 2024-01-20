بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نقلت قناة في.آر.تي التلفزيونيّة البلجيكيّة، اليوم الجمعة، عن مصادر حكوميّة قولها إنّ بلجيكا ستقدّم سفينةً لمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وفي وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه أرسل مقترحا إلى دول المجموعة لإنشاء مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة بعد الهجمات الحوثية على السفن المدنية.

وأشار بوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصًا إلى أوروبا، وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية.

وصعدت مليشيا الحوثي هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للمليشيات في مدن يمنية عدة، رداً على عملياتها البحرية ضد السفن.