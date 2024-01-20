الشجرة والطوفان” رؤى تشكيلية ساحرة عن الوجع الفلسطيني الغائر بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
نقلت قناة في.آر.تي التلفزيونيّة البلجيكيّة، اليوم الجمعة، عن مصادر حكوميّة قولها إنّ بلجيكا ستقدّم سفينةً لمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.
وفي وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه أرسل مقترحا إلى دول المجموعة لإنشاء مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة بعد الهجمات الحوثية على السفن المدنية.
وأشار بوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصًا إلى أوروبا، وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية.
وصعدت مليشيا الحوثي هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للمليشيات في مدن يمنية عدة، رداً على عملياتها البحرية ضد السفن.