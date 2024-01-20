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كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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علق الكاتب السعودي عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ على استهداف مليشيا الحوثي للسفن الامريكية في البحر الأحمر.

وقال آل هتيلة: على منصة إكس” ‌‎الحوثيون لا يستهدفون السفن ‎الأمريكية بإصابات مباشرة خوفاً من ردة فعل قوية”.

وأضاف: “يكتفون ‎بالمناورة فقط بما يجيز لهم إصدار البيانات”.

وأختتم:” الحوثيون يعلمون أن حالة قتل واحدة أو حريق محدود في إحدى السفن الأمريكية سيكلفهم الكثير والكثير”.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف حرية الملاحة الدولية فيما تزداد الحشود العسكرية الغربية في المياه العربية بحجة الدفاع عن سفنهم التجارية.

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