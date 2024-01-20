الشجرة والطوفان” رؤى تشكيلية ساحرة عن الوجع الفلسطيني الغائر بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
علق الكاتب السعودي عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ على استهداف مليشيا الحوثي للسفن الامريكية في البحر الأحمر.
وقال آل هتيلة: على منصة إكس” الحوثيون لا يستهدفون السفن الأمريكية بإصابات مباشرة خوفاً من ردة فعل قوية”.
وأضاف: “يكتفون بالمناورة فقط بما يجيز لهم إصدار البيانات”.
وأختتم:” الحوثيون يعلمون أن حالة قتل واحدة أو حريق محدود في إحدى السفن الأمريكية سيكلفهم الكثير والكثير”.
وتواصل مليشيا الحوثي استهداف حرية الملاحة الدولية فيما تزداد الحشود العسكرية الغربية في المياه العربية بحجة الدفاع عن سفنهم التجارية.