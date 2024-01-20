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إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا

السبت 20 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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حذر تقرير للبنك المركزي الإيطالي من أن هجمات مليشيا الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر “تشكل خطراً على الواردات الإيطالية”.

وحسب النشرة الاقتصادية لـ(بنك إيطاليا)، فإن النقل البحري في تلك المياه يمثل ما يقرب من 16% من الواردات الإيطالية من السلع ذات القيمة.

ولفتت النشرة الاقتصادية إلى أن “جزءا كبيرا من مشتريات البضائع من الصين (ثاني أكبر سوق توريد لبلادنا بعد ألمانيا)، ومن اقتصادات شرق آسيا الأخرى ومن دول الخليج المصدرة للمواد الخام للطاقة تمر عبر هذا الطريق”، حيث يأتي “ثلث الواردات الإيطالية في سلسلة توريد الأزياء”.

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