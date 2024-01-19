إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/متابعات

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اسقطت دفاعات الجيش الوطني طائرتين مسيرتين تابعة لمليشيات إيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية اليوم الجمعة تمكنها من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين، في مديرية حيران بذات المحافظة.

وأكدت أن “الدفاعات الجوية للجيش بالمنطقة العسكرية الخامسة أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مواقع الجيش في حيران وجنوب ميدي شمالي غرب اليمن”.

وتواصل المليشيات الحوثية التصعيد العسكري داخليا وخارجيا ما يعكس طبيعتها الوظيفية الحربية التي جيرتها إيران من اجلها .