الشجرة والطوفان” رؤى تشكيلية ساحرة عن الوجع الفلسطيني الغائر بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
اسقطت دفاعات الجيش الوطني طائرتين مسيرتين تابعة لمليشيات إيران بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية اليوم الجمعة تمكنها من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين، في مديرية حيران بذات المحافظة.
وأكدت أن “الدفاعات الجوية للجيش بالمنطقة العسكرية الخامسة أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مواقع الجيش في حيران وجنوب ميدي شمالي غرب اليمن”.
وتواصل المليشيات الحوثية التصعيد العسكري داخليا وخارجيا ما يعكس طبيعتها الوظيفية الحربية التي جيرتها إيران من اجلها .