مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لقي عدد من عناصر حزب الله اللبناني، مصرعهم في القصف الأمريكي الذي طال منطقة “اللُحيّة” بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وقالت مصادر مطلعة، إن اثنين من خبراء حزب الله اللبناني، قُتلوا في القصف الذي استهدف موقعًا عسكريًا في جبل جدع باللحية، شمالي الحديدة.

وينشط الخبراء الإيرانيون، وآخرون من حزب الله اللبناني، في الصراع اليمني منذ سنوات، ويعملون في تدريب عناصر المليشيات الحوثية على استخدام العبوات الناسفة والألغام والصواريخ المضادة للدروع، وتركيب واستخدام الطائرات المسيرة وإدارة العمليات العسكرية