واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن

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أعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جديدة، استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين “نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن”.
وأضاف جون كيربي “ما زال الرئيس يؤمن بأفق وإمكانية حل الدولتين. وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق”.
وأشار إلى إن “الحوثيون لا يزال لديهم بعض القدرات الهجومية، وهجمات الحوثيين لن تلعب دوراً في أي محادثات لوقف إطلاق النار في غزة”.