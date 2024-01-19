الشجرة والطوفان” رؤى تشكيلية ساحرة عن الوجع الفلسطيني الغائر بلجيكا تقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر كاتب سعودي يعلق على استهداف الحوثي للسفن الأمريكية إيطاليا: الهجمات الحوثية تشكل خطراً على وارداتنا إسقاط مسيرتين لمليشيا الحوثي شمال حجة مصرع عدد من خبراء حزب الله اللبناني شمال محافظة الحديدة ..تفاصيل واشنطن تعلن استهداف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
تصاعدت حوادث التقطع المسلحة لشاحنات نقل البضائع في نقيل “مشوره” غربي مدينة إب، الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وشكا سائقو شاحنات البضائع من تعرضهم للتقطع أثناء مرورهم في نقيل مشورة على الخط الذي يربط محافظة إب بمحافظة الحديدة، وينهبون ما بحوزتهم من أموال وبضائع تحت التهديد بالقوة.
وأضافوا أن المسلحين يطلقون النار على إطارات الشاحنات التي لا تتوقف ويعطبونها قبل أن يقوموا بنهب أموال السائقين وبعض البضائع، في حوادث متكررة دون تدخل من الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي لمنع ذلك رغم مناشداتهم المتواصلة.
واستغرب السائقون من حالة غياب الأمن وعمليات التقطع في الخط الحيوي التي تحدث أمام أعين نقاط المليشيا المنتشرة على الخط بشكل مكثف والتي لايبعد بعضها عن مواقع التقطع سوى عشرات الأمتار.
داعين سلطات المليشيا إلى تأمين تحركاتهم وضبط تلك العصابات. وتشهد الخطوط العامة في محافظة إب انتشاراً واسعا لعصابات التقطع المسلحة في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.