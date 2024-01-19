تحدث أمام أعين نقاط المليشيا سائقو شاحنات البضائع يشكون من تعرضهم للتقطع والنهب أثناء مرورهم في نقيل مشورة إب

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تصاعدت حوادث التقطع المسلحة لشاحنات نقل البضائع في نقيل “مشوره” غربي مدينة إب، الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وشكا سائقو شاحنات البضائع من تعرضهم للتقطع أثناء مرورهم في نقيل مشورة على الخط الذي يربط محافظة إب بمحافظة الحديدة، وينهبون ما بحوزتهم من أموال وبضائع تحت التهديد بالقوة.

وأضافوا أن المسلحين يطلقون النار على إطارات الشاحنات التي لا تتوقف ويعطبونها قبل أن يقوموا بنهب أموال السائقين وبعض البضائع، في حوادث متكررة دون تدخل من الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي لمنع ذلك رغم مناشداتهم المتواصلة.

واستغرب السائقون من حالة غياب الأمن وعمليات التقطع في الخط الحيوي التي تحدث أمام أعين نقاط المليشيا المنتشرة على الخط بشكل مكثف والتي لايبعد بعضها عن مواقع التقطع سوى عشرات الأمتار.

داعين سلطات المليشيا إلى تأمين تحركاتهم وضبط تلك العصابات. وتشهد الخطوط العامة في محافظة إب انتشاراً واسعا لعصابات التقطع المسلحة في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.