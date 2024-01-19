سويسرا.. شكوى جنائية تستهدف رئيس الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كشف مدعون سويسريون اليوم الجمعة، عن تقديم شكوى جنائية ضد رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تتضمن اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفدرالي أنه تلقّى شكوى جنائية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان: “سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة”، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني“.

ولم يوضح مكتب المدعي العام السويسري تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

ووفق بيان بعنوان “تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية”، يشتبه في أنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى، فإن عددا من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان أن أصحاب الشكوى يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

وأطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي انتهك اتفاقية الامم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948، مطالبة القضاة بإصدار أمر للكيان الإسرائيلي بوقف عمليته العسكرية في غزة