الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية سويسرا.. شكوى جنائية تستهدف رئيس الاحتلال الإسرائيلي انتقادات واسعة داخل الكونغرس لتصريحات نتنياهو الرافضة لقيام دولة فلسطينية...تفاصيل قاربت الـ25 ألفا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأورومتوسطي: أعمال انتقامية في غزة بعد جلسات العدل الدولية مئات الآلاف من اليمنيين يشاركون في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع غزة مسؤول سعودي رفيع: المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم وسوف نبيع الطاقة النووية كما نبيع النفط ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن تأثيرات زيادة ملح الطعام كأس أمم إفريقيا.. تعرف على آخر مستجدات نسخة كوت ديفوار
كشف مدعون سويسريون اليوم الجمعة، عن تقديم شكوى جنائية ضد رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تتضمن اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.
وأفاد مكتب المدعي الفدرالي أنه تلقّى شكوى جنائية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة.
وقال في بيان: “سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة”، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني“.
ولم يوضح مكتب المدعي العام السويسري تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.
ووفق بيان بعنوان “تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية”، يشتبه في أنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى، فإن عددا من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.
وأفاد البيان أن أصحاب الشكوى يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.
وأطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي انتهك اتفاقية الامم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948، مطالبة القضاة بإصدار أمر للكيان الإسرائيلي بوقف عمليته العسكرية في غزة