انتقادات واسعة داخل الكونغرس لتصريحات نتنياهو الرافضة لقيام دولة فلسطينية...تفاصيل

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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اتهم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور المستقل بيرني ساندرز الولايات المتحدة بـ”التواطؤ في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني”، متسائلا عن سبب تحرك الكونغرس لوقف الحرب. وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.

وتابع قائلا: “الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين.” وتأتي تصريحات السيناتور الأمريكي بالتزامن مع تنامي الانتقادات داخل المجلس تجاه مواقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

من جهتها، وصفت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن، رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ”الخطير”،

وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأمريكية. وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثار إعلان نتنياهو أنه أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن رفضه إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة، موجة انتقادات حادة داخل الكونغرس.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن معارضة نتنياهو قيام دولة فلسطينية قد تؤدي إلى تعقيد مصادقة مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات للكيان المحتل. في حين أكد السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش أن نتنياهو لا يشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن فقدان أرواح الفلسطينيين.

وأضاف أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ الأموال الأمريكية مع استمراره في رفض نصائحها.

من جهتها، وصفت السيناتورة تامي داكويرث تصريحات نتنياهو بالمفزعة، كما اعتبر السيناتور بريان شاتز أن “نتنياهو مخطئ ويصعّب الأمور بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل”.