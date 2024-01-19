قاربت الـ25 ألفا.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين.

ويأتي بيان وزارة الصحة بغزة الذي نشرته على منصة تيلغرام، مع وصول العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع يومه الـ105. وأضاف البيان أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 142 شهيدا وإصابة 278 فلسطينيّا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ القصف العشوائي حال دون انتشال الضحايا من تحت الركام وفي الطرقات، مؤكّدة أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. واليوم الجمعة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها التجمّعات السكنية وملاجئ النازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

واستهدفت غارات الاحتلال المنازل والأحياء السكنية بمدينة غزة وخان يونس وبيت حانون، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة وشمال القطاع.