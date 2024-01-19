مئات الآلاف من اليمنيين يشاركون في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع غزة

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شارك مئات الالاف من اليمنيين في وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة بعدة مدن يمنية تضامنا وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
ففي مدنية مأرب شرقي اليمن، خرج المئات في وقفة تضامنية مع قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرددين هتافات تسيد بالمقاومة الفلسطينية والملاحم التي تسطرها بشكل يومي.
وقال المتظاهرون، إن حرب غزة كشفت ادعاءات الغرب والمجتمع الدولي حماية حقوق الإنسان كما كشفت هشاشة الأنظمة العربية والإسلامية العاجزة عن ادخل المساعدات وفك الحصار بعد أكثر من 105 أيام.
ودعت إلى مواصلة الوقفات والفعاليات الاحتجاجية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتحالفاته الغربية والدولية وتناصر القضية الفلسطينية والفلسطينيين. وفي مدينة تعز، خرجت مظاهرات حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. التظاهرة خرجت من مساجد المدينة ومن ساحة الحرية،
ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية والعربية، مرددين شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. وأدان المشاركون في المظاهرات الموقف العربي الرسمي السلبي، والانحياز الغربي للاحتلال ودعمه لتدمير ومحاصرة قطاع غزة، معبرين عن تأييدهم ودعمهم للمقاومة الفلسطينية.