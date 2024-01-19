مسؤول سعودي رفيع: المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم وسوف نبيع الطاقة النووية كما نبيع النفط ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن تأثيرات زيادة ملح الطعام كأس أمم إفريقيا.. تعرف على آخر مستجدات نسخة كوت ديفوار البنتاغون يعلن: لسنا في حرب مع الحوثيين .. مليشيا الحوثي ترد سنستهدف السفن الأمريكية عيدروس الزبيدي يغازل إسرائيل وواشنطن وينقلب على ابرز مواقف الشرعية بخصوص الملاحة الدولية بباب المندب شاهد كيف أحالت مسيرة حوثية سفينة أمريكية بالبحر الأحمر جامعة أكسفورد: قدرة الإنسان على التعلم تفوق قدرة الذكاء الاصطناعي دعم غير معلن للميلشيا وراء توسيع عملياتهم في المنطقة الشرقية والبحر العربي.. من يقف خلف الحوثي يديعوت أحرونوت: السيسي يقبل عمليات إسرائيلية لقطع شريان حياة حماس بشروط مأرب : وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني وتدعوا الى تحرك جاد لإيقاف الحرب
لَقِيَ حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال جلسة حوارية بعنوان: "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024، تداولًا واسعًا خلال الساعات الماضية في جانب حديثه عن بيع السعودية للنووي مستقبلًا.
وقال الجبير إن المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم، وتود استغلاله، ولا تود تلويث بلدان أخرى ببقايا تخصيب اليورانيوم، ولدينا موارد نود الاستفادة منها داخل الأراضي السعودية بموارد سعودية وخبرات سعودية، وليس لدينا أي مشكلة فيما يخص احترام المعايير الدولية، وسنعمل على خلق طاقة نظيفة؛ مما سيساعدنا على التقدم.
وأضاف: نحن أكبر مصدر للطاقة حاليًا، ونود في المستقبل أن نبيعكم الطاقة النووية النظيفة، وسنمدكم بالنفط والغاز والطاقة النظيفة