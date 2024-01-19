كأس أمم إفريقيا.. تعرف على آخر مستجدات نسخة كوت ديفوار

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تعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف خلالها كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا بعد 40 عاما.
وسوف تتواصل فعاليات أمم إفريقيا حتى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
مصر توجت باللقب 7 مرات والجزائر لقبان وتونس والمغرب والسودان لقب واحد.
المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.
المجموعة الثانية: مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر (كاب فيردي).
المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.
المجموعة الخامسة: تونس وجنوب إفريقيا ومالي وناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا