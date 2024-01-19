البنتاغون يعلن: لسنا في حرب مع الحوثيين .. مليشيا الحوثي ترد سنستهدف السفن الأمريكية

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين لكنها ستواصل توجيه ضربات لهم، في حين أعلنت الجماعة تصميمها على مواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وصرح متحدث باسم البنتاغون "لا نسعى لحرب مع الحوثيين ولا نعتقد أننا في حرب معهم".

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات التي وجهتها قواته للحوثيين قد لا توقفهم، لكنه أكد أن بلاده مستمرة في تنفيذها.

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وتأتي هذه التصريحات من واشنطن بعد ساعات من إعلان القيادة الوسطى الأميركية تنفيذ ضربات استهدفت 14 صاروخا -بينها صاروخان مضادان للسفن- كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن فجر اليوم الخميس.

وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن الصواريخ المستهدفة كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

كما أكدت أن هذه الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم على الشحن الدولي.

وعلى ذات الصعيد قال زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي في كلمة بثتها المسير- إن اليمن سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني والضغط بجميع الوسائل لتحرير غزة، بما في ذلك الاستمرار في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.

من جهته، قال متحدث باسم الحوثيين إن استمرار ما وصفه بالعدوان الأميركي البريطاني لن يمنعهم من مواصلة إسناد الفلسطينيين وغزة.

وأضاف المتحدث أن حرية الملاحة متاحة لجميع السفن "ما عدا سفن العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفق تعبيره.