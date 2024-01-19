ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن تأثيرات زيادة ملح الطعام كأس أمم إفريقيا.. تعرف على آخر مستجدات نسخة كوت ديفوار البنتاغون يعلن: لسنا في حرب مع الحوثيين .. مليشيا الحوثي ترد سنستهدف السفن الأمريكية عيدروس الزبيدي يغازل إسرائيل وواشنطن وينقلب على ابرز مواقف الشرعية بخصوص الملاحة الدولية بباب المندب شاهد كيف أحالت مسيرة حوثية سفينة أمريكية بالبحر الأحمر جامعة أكسفورد: قدرة الإنسان على التعلم تفوق قدرة الذكاء الاصطناعي دعم غير معلن للميلشيا وراء توسيع عملياتهم في المنطقة الشرقية والبحر العربي.. من يقف خلف الحوثي يديعوت أحرونوت: السيسي يقبل عمليات إسرائيلية لقطع شريان حياة حماس بشروط مأرب : وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني وتدعوا الى تحرك جاد لإيقاف الحرب قيادي حوثي منشق يكشف عن تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة على جماعة الحوثي بسبب قرار تصنيفها منظمة إرهابية ويوجه رسالة غير مسبوقة لزعيم الميلشيا
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين لكنها ستواصل توجيه ضربات لهم، في حين أعلنت الجماعة تصميمها على مواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
وصرح متحدث باسم البنتاغون "لا نسعى لحرب مع الحوثيين ولا نعتقد أننا في حرب معهم".
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات التي وجهتها قواته للحوثيين قد لا توقفهم، لكنه أكد أن بلاده مستمرة في تنفيذها.
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وتأتي هذه التصريحات من واشنطن بعد ساعات من إعلان القيادة الوسطى الأميركية تنفيذ ضربات استهدفت 14 صاروخا -بينها صاروخان مضادان للسفن- كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن فجر اليوم الخميس.
وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن الصواريخ المستهدفة كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.
كما أكدت أن هذه الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم على الشحن الدولي.
وعلى ذات الصعيد قال زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي في كلمة بثتها المسير- إن اليمن سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني والضغط بجميع الوسائل لتحرير غزة، بما في ذلك الاستمرار في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.
من جهته، قال متحدث باسم الحوثيين إن استمرار ما وصفه بالعدوان الأميركي البريطاني لن يمنعهم من مواصلة إسناد الفلسطينيين وغزة.
وأضاف المتحدث أن حرية الملاحة متاحة لجميع السفن "ما عدا سفن العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفق تعبيره.