عيدروس الزبيدي يغازل إسرائيل وواشنطن وينقلب على ابرز مواقف الشرعية بخصوص الملاحة الدولية بباب المندب

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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مجددا يحاول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مغازلة إسرائيل وتقديم نفسه للمجتمع الدولي بأنه جهة يمكن الوثوق بها،

، وان كان ذلك التقديم والظهور مخالفا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي الذي رفض في وقت سابق و بموقف غير معلن الإنضمام لتحالف" حارس الازدهار " الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة الدولية في وقت سابق.

حيث سارع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الادلاء بتصريحات مخالفة لتوجه المجلس الرئاسي، حيث جدد التأكيد بأنهم مع أي تحالف دولي إقليمي يؤمن باب المندب ويردع الحوثيين حد وصفه.

و قال في مقابلة مع "العربية"، "الحوثيون لا يريدون خارطة سلام في المنطقة بعد أحداث باب المندب".

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي في اليوم التالي وهذا الأسبوع مجدّدًا الجماعة الحوثية.

يأتي ذلك ردًا على عشرات الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.