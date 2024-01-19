مأرب : وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني وتدعوا الى تحرك جاد لإيقاف الحرب

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 106

شهدت مأرب اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له أبناء غزة من حرب ابادة جماعية من قبل العدوان الاسرائيلي .

وطالب المشاركون بالوقفة بسرعة إيقاف الحرب الاسرائيلية الغاشمة ، ومحاكمة مجرميها.

كما طالبت بتحرك عربي عاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة .

وحيت الجموع موقف جمهورية جنوب أفريقيا وموقفها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وفي كلمة الوقفة أكد عبدالحليم الهجري أنه بعد مرور ما يزيد عن 105 أيام مازال أبطال القسام يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة العدو الصهيوني ،وأعادت معركة غزة لأبناء الأمة الثقة في أنفسهم ، والأمل في النصر على عدوهم إذا توحدت القلوب وتراصت الصفوف .

واشار الى ان الصمود الاسطوري في غزة أمام آلة الحرب الاسرائيلية والدعم الغربي لها كشف العالم الظالم على حقيقته ، وتتساقط شعاراته المزيفة الكاذبة أمام دماء أبناء غزة المسفوحة ، وأشلاؤهم الممزقة تحت أنقاض بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم .

وقال الهجري : نحن في اليمن طوال عقود من الصراع مع العدو الصهيوني نعتبر قضية فلسطين هي قضيتنا من قبل أن يأتي المتاجرون بالقضية لغسل جرائمهم التي ارتكبوها في حق اليمنيين وما مستشفى اليمن السعيد في جباليا بغزة إلا نموذج لوقوف اليمنيين مع إخوتهم في غزة خاصة وفي فلسطين عامة .

وأضاف: إن من جوع اليمنيين وحاصر تعز وما يزال وحول اليمن إلى أكبر مأساة في العالم بحسب التقارير العالمية لا يمكنه الزعم أنه سيكون منقذا للمحاصرين في غزة.

ولفت الى ان الواجب على الأمة اليوم أن تأخذ الدروس والعبر من ملحمة غزة التي أثبتت أن العقيدة القوية ، والإعداد الحقيقي ، واستنفاد الوسع هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر.

ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات المناصرة والمتضامنة مع غزة إلى مواصلة دعم أبناء غزة بكل أنواع الدعم ماديا ، وإعلاميا ، وجماهيريا ،مهما طال أمد الحرب ويجب أن لا يصاب احد بالملل أو الكسل عن القيام بواجبه نحو غزة.