اعلان من وزارة الدفاع الأمريكية تزامنا مع ضربات جديدة في 5 محافظات باليمن

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون استمرار الضربات الجوية ضد أهداف للحوثيين في اليمن حال الإضطرار لذلك وعدم إيقاف الحوثيين لهجماتهم على السفن.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي إن واشنطن ليست في حالة حرب مع الحوثيين، وأنها تتحرك فقط دفاعاً عن النفس في مواجهة إمكانات الحوثيين.

ودعت الحوثيين إلى وقف اعتداءاتهم وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة الدولية.

هذا ايضا ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس 18 يناير/كانون الثاني، بإن الضربات على الحوثيين ستستمر في البحر الأحمر، حتى مع اعترافه إلى الآن بأنها لا تردع الجماعة عن العدوان في المنطقة.

وقال “بايدن” للصحفيين في البيت الأبيض: “ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم لكننا مستمرون في تنفيذها”، طبقا لما أوردت شبكة CNN الأمريكية.

وعندما سُئل، عما إذا كانت الضربات ناجحة، أجاب الرئيس: “عندما تقول إنها ناجحة، هل ستوقف الضربات الحوثيين (عن هجماتهم)؟” وقال: “لا”. “هل ستستمر؟”، وأضاف: “نعم”.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن تنفيذ، جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، بعد ساعات من استهداف سفينة أميركية في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، في بيان، إنه تم قصف أربع عشرة منصة صواريخ كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على صاروخين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين، كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وعلى استعداد للانطلاق.

من جانبها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، امس الخميس إن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

كما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 85 ميلا جنوب شرق الشحر في حضرموت.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، مجددة تنبيهها للسفن بالعبور بحذر والابلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.

وفي سياق متصل قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إن ناقلة أميركية ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع مسيرات منها والإحاطة بها على بعد 87 ميلاً بحرياً جنوب شرقي المكلا.

وأضافت أن الناقلة الأميركية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات وواصلت رحلتها، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.