إصابة محمد صلاح ومنتخب مصر في خطر بكأس الأمم الإفريقية

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 278

تعرض المنتخب المصري لموقف صعب وقاسي في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تعرض نجم وقائد الفريق محمد صلاح للإصابة في آخر دقائق الشوط الأول وطلب التغيير ليخرج من الملعب متأثراً بإصابته.

وبعد لحظات من خروج محمد صلاح، نجح المنتخب الغاني في إحراز هدفه الأول بالوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق نجم الدوري الإنجليزي محمد قدوس، لينهي المنتخب الغاني الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

ويبدو أن محمد صلاح تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، حيث خرج ماشيا من ملعب المباراة بعد نقل شارة القيادة للاعب أحمد حجازي، واشترك اللاعب مصطفى فتحي بدلاً من صلاح في المباراة، التي تشهد تأزم موقف منتخب مصر إذا خسر المباراة، حيث سيبقى على نقطة واحدة من مباراتين بينما سيصل رصيد منتخب غانا إلى 3 نقاط.