إصابة محمد صلاح ومنتخب مصر في خطر بكأس الأمم الإفريقية

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تعرض المنتخب المصري لموقف صعب وقاسي في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تعرض نجم وقائد الفريق محمد صلاح للإصابة في آخر دقائق الشوط الأول وطلب التغيير ليخرج من الملعب متأثراً بإصابته.
وبعد لحظات من خروج محمد صلاح، نجح المنتخب الغاني في إحراز هدفه الأول بالوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق نجم الدوري الإنجليزي محمد قدوس، لينهي المنتخب الغاني الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.
ويبدو أن محمد صلاح تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، حيث خرج ماشيا من ملعب المباراة بعد نقل شارة القيادة للاعب أحمد حجازي، واشترك اللاعب مصطفى فتحي بدلاً من صلاح في المباراة، التي تشهد تأزم موقف منتخب مصر إذا خسر المباراة، حيث سيبقى على نقطة واحدة من مباراتين بينما سيصل رصيد منتخب غانا إلى 3 نقاط.