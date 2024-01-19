الأب الروحي للحوثيين يُهدد: عملياتنا ستزداد وتشمل سفن هذه الدول

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعد إعادة تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن عملياتهم في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية.

وأضاف الحوثي في خطاب متلفز أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة على أهداف حوثية لن تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة، معتبرا أنها “مجرد وهم ودعاية إعلامية”.

كما أضاف “نؤكد للعالم أجمع أن الهجمات الأمريكية البريطانية ستسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية”، معلنا أن هناك “خطوات ملموسة من الآن” في تطوير القدرات العسكرية للجماعة.

تنديد بالعودة على قوائم الإرهاب

وندد الحوثي بقرار الولايات المتحدة أمس الأربعاء إعلان الجماعة منظمة “إرهابية”، قائلا إن “اعتداءات أمريكا وتصنيفاتها ليس لها أي أهمية”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان أمس إعادة تصنيف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية عالمية”، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من صدوره.

“تعطيل التدفق الحر للتجارة”

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هجمات الحوثيين ضد عمليات الشحن الدولية أدت إلى تعطيل التدفق الحر للتجارة وتعريض البحارة للخطر، واصفا تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” بأنه يهدف إلى مساءلة الجماعة عن أنشطتها المسلحة، بحسب البيان.

عشرات الهجمات

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

تحالف بحري

وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم “حارس الازدهار”، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما جددها لاحقا.