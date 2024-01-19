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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24620 شهيدا غالبيتهم نساء وفتية وأطفال.

وأفادت الوزارة، اليوم الخميس، أنّه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، أُصيب 61830 فلسطينيّا بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيّتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق بيان أصدرته، قالت الوزارة إنّ عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم. واليوم الخميس، تصاعدت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة،

وأعلنت المقاومة مزيدا من العمليات ضد قوات راجلة ودبابات لجيش الاحتلال الذي اعترف بسقوط قتلى في صفوفه. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، قَتل وجرح 30 مجندا إسرائيليا بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة. وقالت القسام في منشور على منصّة تليغرام، إنّه “بعد عودتهم من خطوط القتال…

أكّد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكوّنة من 30 جنديّا بعد استدراجهم للمنزل”.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ104، فيما تنخفض توقّعات المراقبين بوصول الوسطاء إلى اتّفاق وقف إطلاق النار رغم تجدّد الدعوات عربيّا ودوليّا.

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