المقاومة تعلن مصرع وجرح 30 جنديا إسرائيليا في جنوب غزة

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الخميس، قَتل وجرح 30 مجندا إسرائيليا بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على منصة تليغرام، إنّه “بعد عودتهم من خطوط القتال… أكّد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكوّنة من 30 جنديّا بعد استدراجهم للمنزل”.

وأضافت :”وفور دخولهم المكان تم نسفه بالكامل وأوْقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأشارت إلى استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات، وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع”. وكشفت أنّ “مجاهديها تمكّنوا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع “D9″ بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس”.