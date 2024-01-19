نيجيريا تهزم الكوت ديفوار وتتصدّر المجموعة

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حسم المنتخب النيجيري قمة المجموعة الأولى من الكان عندما فاز على الكوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور بهدف لصفر في الجولة الثانية الخميس 18 جانفي. وسجّل هدف انتصار نسور نيجيريا ويليام إيكونغ في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء مانحا منتخبه ثلاث نقاط ثمينة عوّضت العثرة الأولى أمام غينيا الاستوائية.

ويتصدّر المنتخب النيجيري مجموعته بأربع نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية، ليقترب من التأهّل قبل مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد الأفيال الإيفوارية عند النقاط الثلاث قبل مواجهة صعبة أمام غينيا الاستوائية في المباراة الثالثة. ولم يقدّم المنتخب الإيفواري المردود الذي تنتظره جماهيره والتي تراهن عليه ليكون منافسا جديا على اللقب.